Star Wars, le prime reazioni ad Ahsoka: la serie con Rosario Dawson promossa o bocciata?

Dopo il nuovo trailer di Ahsoka Tano e in vista del debutto della serie su Disney+ a partire dal 23 agosto, in queste ore sono spuntate online le prime reazioni della stampa americana al nuovo capitolo televisivo della saga di Star Wars.

I critici hanno offerto i loro primi pensieri sui social media per la serie Ahsoka di Star Wars su Disney+ dopo aver visto gli screener per i primi due episodi, e in quest sede vi segnaliamo che, a quanto pare, le prime reazioni sono state ampiamente positive, con elogi tanto per la performance di Rosario Dawson quanto per le sequenze d'azione e la sua fedeltà alla lunga tradizione di Star Wars. Molto entusiasmo anche per Natasha Liu Bordizzo e la sua performance nei panni live-action di Sabine Wren, con commenti generali che definiscono la serie ciò che "i fan degli Jedi stavano aspettando da Disney+".

"I primi due episodi di 'Ahsoka' sono puro Star Wars" dice The Direct. "Questo è per Rebels quello che speravo che 'Obi-Wan' sarebbe stato per i prequel. Rosario Dawson brilla, ma è Sabine di Natasha Liu Bordizzo che mi ha lasciato senza fiato. Ahsoka è l'epopea Jedi che i fan stavano aspettando su Disney+." Steven Weintraub di Collider è rimasto "impressionato dall'azione" e dalla storia raccontata nei primi due episodi, sottolineando che è "super facile da seguire" anche per coloro che non hanno visto Star Wars: The Clone Wars o Star Wars Rebels.

Dopo le prime due apparizioni di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, Star Wars: Ahsoka uscirà su Disney+ dal 23 agosto. Che cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.