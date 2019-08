Star Wars: sembra ufficiale la serie TV su Obi-Wan con Ewan McGregor!

Dopo il rumor diffuso nella giornata di ieri riguardo il ritorno di Ewan McGregor nella saga di Star Wars, sembra ormai imminente l'annuncio ufficiale della serie dedicata alla vita del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, in particolare nel periodo di tempo tra gli episodi 3 e 4 dei film scritti da George Lucas.

L'insegnate di Luke Skywalker è stato uno dei personaggi della trilogia prequel più apprezzati dai fan, soprattutto grazie all'interpretazione di Ewan McGregor, considerato da molti come una scelte delle scelte di casting più azzeccate.

Nel corso degli anni si erano susseguite diverse voci riguardo un eventuale film spin-off che raccontasse le vicissitudini del personaggio in fuga dall'Impero. Lo stesso attore britannico nel 2018 aveva commentato così un suo eventuale ritorno in una delle saghe più famose del mondo: "Ovvio che lo farei, ma che io sappia attualmente non ci sono piani per un'opera sul personaggio... considerando gli spin-off che sono stati scritti direi che sarebbe possibile creare un'ottima storia, in particolare nel periodo tra il mio Obi-Wan e quello di Alec Guinness".

Secondo quanto riportato dalla testata Hollywood Reporter pare che la serie dovrebbe contare di sette o otto episodi, mentre non è ancora stato rivelato il titolo del nuovo show. Dopo l'annuncio della serie TV The Mandalorian per il servizio Disney+ sembra scontata che la nuova opera con protagonista Obi-Wan Kenobi farà parte del palinsesto del sito streaming.