Star Wars: qual è la trama dell'ultima stagione di The Bad Batch?

Qual è la trama di The Bad Batch? In queste ore Lucasfilm e Disney+ hanno pubblicato il trailer ufficiale di Star Wars: The Bad Batch 3, approfondiamo maggiormente la terza e ultima stagione dell'acclamata serie tv animata della saga.

Nell'epico finale di Star Wars: The Bad Batch, il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all'interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. I protagonisti, divisi e minacciati da ogni parte, dovranno cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in missioni pericolose e mettere a frutto tutto ciò che hanno imparato finora per liberarsi dall'Impero.

Nella versione originale, Star Wars: The Bad Batch vanta un grande cast di doppiatori, tra cui Dee Bradley Baker (American Dad!), Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462), Keisha Castle-Hughes (La ragazza delle balene), Jimmi Simpson (Westworld), Noshir Dalal (Lui è Pony) e Wanda Sykes (The Upshaws). I produttori esecutivi sono Dave Filoni (Ahsoka, The Mandalorian), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) e Carrie Beck (Ahsoka, The Mandalorian).

Star Wars: The Bad Batch 3 sarà l'ultima stagione della serie, e debutterà con i primi tre episodi il 21 febbraio in esclusiva su Disney+.