Star Wars, quando è ambientata la serie su Obi-Wan Kenobi? Tutti i legami con la saga

Oltre ad annunciare il cast al completo di Star Wars: Obi-Wan Kenobi in vista dell'imminente inizio delle riprese, il sito ufficiale del franchise ha confermato un importante dettaglio sulla collocazione temporale della serie con protagonista Ewan McGregor.

Stando alla descrizione fornita insieme alla notizia, infatti, la storia dello show si svolgerà 10 anni dopo i drammatici eventi de La Vendetta dei Sith, quando il Jedi ha assistito alla caduta e il passaggio al lato oscuro del suo migliore amico e apprendista, Anakin Skywalker, diventato il malvagio signore dei Sith Darth Vader.

Ciò significa che la serie sarà ambientata 9 anni prima dell'ultimo incontro tra Obi-Wan e Darth Vader in Una nuova speranza, oltre che qualche anno prima della sua importante apparizione nell'episodio "Soli gemelli" di Star Wars Rebels. In questo periodo l'Alleanza Ribelle non si è ancora formata ufficialmente, ma Bail Organa, Mon Mothma e il rivoluzionario Saw Guerrera rappresentano già una minaccia per il regno dell'Imperatore Palpatain.



La trama di Obi-Wan Kenobi condivide inoltre l'ambientazione con Solo: A Star Wars Story, in cui abbiamo visto Darth Maul a capo dell'organizzazione criminale conosciuta come l'Alba Cremisi, dunque non è da escludere anche la presenza del suo vecchio rivale.

Vista la confermata presenza di Joel Edgerton e Bonnie Piesse nei panni di Owen e Beru Lars, ovvero gli "zii" di Luke Skywalker, possiamo anche aspettarci un'apparizione del giovane Jedi. Anche perché, come sappiamo, Kenobi in questo periodo dovrebbe trovarsi su Tatooine proprio per badare al figlio di Padmé e Anakin.

