Star Wars, quando uscirà la prossima serie tv? Le notizie sono deludenti

Dopo aver svelato alcuni nuovi dettagli sulla trama di Skeleton Crew, è il momento di provare a capire quando potrebbe arrivare in streaming la prossima serie Star Wars ambientata nella timeline del MandoVerse, quindi successiva a Il ritorno dello Jedi. Tuttavia, i recenti scioperi di sceneggiatori-attori potrebbero aver fatto slittare il debutto.

Per tutto il 2023, i fan di Star Wars hanno goduto di un flusso costante di contenuti provenienti dalla galassia lontana, lontana. Oltre alla tanto attesa notizia dei tre film di Star Wars in uscita, su Disney+ hanno debuttato diverse serie, tra cui la seconda stagione di The Bad Batch, Visions, la terza stagione di The Mandalorian e ora Ahsoka, appena terminata nemmeno una settimana fa.

Tuttavia, nonostante il suo debutto fosse inizialmente atteso sempre per quest'anno, un nuovo aggiornamento da parte della Lucasfilm indica che adesso la premiere di Skeleton Crew dovrebbe avvenire nel 2024.

Secondo il documento, la "Projected Date of Publication" (data prevista di pubblicazione) per la première della serie è datata 2024-01, il che indica che Skeleton Crew è stata posticipata rispetto alla data di uscita iniziale del 2023. Skeleton Crew è un nuovo progetto di Star Wars e il quarto del MandoVerse di Disney+.

Interpretato da Jude Law, lo show dovrebbe seguire quattro ragazzi che "fanno una misteriosa scoperta" che li porta a "perdersi in una galassia strana e pericolosa". Lucasfilm aveva annunciato originariamente la finestra di uscita di Skeleton Crew nel 2023 alla Star Wars Celebration di aprile. Inoltre, l'attore Jaleel White, che nella serie interpreta un pirata, aveva rivelato a maggio che Skeleton Crew avrebbe debuttato a novembre o dicembre 2023.

Tuttavia, la mancanza di marketing negli ultimi mesi, unita allo sciopero della SAG-AFTRA, ha portato molti a prevedere un rinvio che ora sembra essere confermato. Ciò nonostante, è importante notare che, sebbene il primo episodio di Skeleton Crew sia stato inserito nell'elenco delle uscite provvisorie per gennaio 2024, ciò non significa che la serie debutterà effettivamente gennaio. Al contrario, quella data potrebbe essere semplicemente un'indicazione.

Questa mossa potrebbe essere stata dettata dalla concorrenza che avrebbe in streaming lo show: al momento Disney+ ha in programmazione Loki che terminerà a novembre, dopodiché il 20 dicembre debutterà Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo.

Per non parlare del futuro arrivo in streaming di X-Men '97 e di Echo dei Marvel Studios, più altre tre serie del mondo di Star Wars: The Acolyte, la Stagione 2 di Tales of the Jedi e The Bad Batch 3.

Tuttavia, con lo slittamento di Skeleton Crew al 2024, è probabile che anche The Acolyte verrà posticipato a una data più inoltrata dell'anno prossimo.