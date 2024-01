Star Wars, Rachel Zegler di Biancaneve sa quale personaggio della saga vuole interpretare

Rachel Zegler ci ha preso gusto con i franchise: dopo aver esordito nell'universo di Hunger Games in occasione di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, la star di West Side Story è ora finita al centro di alcuni rumor che la vorrebbero in lista per interpretare un ruolo in un'eventuale serie What If...? di Star Wars.

La discussione sulla possibile serie realizzata sull'impronta di quella targata MCU è accesissima, e quello di Zegler è uno dei nomi più quotati: l'attrice stessa, prossima a vestire i panni di Biancaneve nel live-action Disney, in effetti non si è tirata indietro, ed anzi ha già in mente un personaggio che le piacerebbe interpretare.

"Da fan dei fumetti farei i salti di gioia se potessi dar voce a Shara Bey, la madre di Poe Dameron, perché la sua nave è una RZ-1 (le mie iniziali!)" si legge in un post dell'attrice su X (poco prima Zegler aveva ipotizzato anche un possibile ritorno di Palpatine nella serie animata). Apparsa più volte in versione cartacea, Shara Bey è effettivamente un personaggio decisamente interessante: cosa ve ne pare? Pensate che Rachel Zegler sia effettivamente un'opzione da tenere in considerazione? Diteci la vostra nei commenti! Fantasie a parte, intanto, ecco quali serie Star Wars arriveranno nel 2024.