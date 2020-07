Star Wars: Ray Park accusato di revenge porn, i fan dovranno dire addio a Darth Maul?

Negli ultimi tempi si vociferava di diversi progetti con protagonista Darth Maul, ma le vicende riguardanti l'attore che lo interpreta, Ray Park, potrebbero estinguere per sempre le speranze dei fan.

I followers dell'interprete hanno infatti potuto visionare, per un breve periodo di tempo, un video a sfondo sessuale in cui figuravano Park e la moglie. Il contenuto è stato prontamente rimosso pochi minuti dopo, ma nel magico mondo del web non sfugge niente a nessuno, e gli utenti si sono riversati sui social per discutere dell'accaduto.

Non ci sono stati commenti da parte del diretto interessato, per cui non sappiamo come siano andate veramente le cose: c'è chi ipotizza che un hacker si sia appropriato del video e del profilo Instagram di Park, ma si è fatta spazio anche l'idea che si sia trattato di un atto di revenge porn e che l'attore tradito abbia voluto vendicarsi così della moglie. Ovviamente è tutto da verificare, ma la paura dei fan è che tutto ciò possa influenzare i piani previsti per Star Wars: dato che Darth Maul ha fatto il suo ritorno in The Clone Wars e in Solo: A Star Wars Story è facile credere che Disney voglia in qualche modo riportarlo su schermo in grande stile dopo Episodio I.

Di seguito potete leggere i post degli appassionati, tra chi dà già per spacciato Park e chi condanna gli accusatori, chiedendo di risparmiare le sentenze fino al momento in cui sarà fatta chiarezza, il tutto condito con qualche simpatico meme. Per il futuro del franchise si parlava di ben 9 serie previste per Disney+!