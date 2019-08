Star Wars, Ray Park potrebbe tornare nella serie dedicata a Obi-Wan?

Solo pochi giorni fa è arrivata la conferma dello sviluppo di una serie tv per Disney+ dedicata all'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor. Ma con il ritorno del Maestro Jedi, potrebbe forse rivedersi anche il Darth Maul di Ray Park?

Il web non si è ancora ripreso dall'annuncio ufficiale del ritorno di McGregor nei panni di Kenobi, che già sono partite teorie su teorie riguardo alla storia che verrà raccontata e ai personaggi che saranno presenti nei sette (o otto) episodi del nuovo show targato Disney+.

Una delle ipotesi che più potrebbe far contenti i fan della saga, comunque, vedrebbe il ritorno del Darth Maul di Ray Park.

L'entusiasmo di Park nei confronti del suo personaggio non si è mai spento, e dopo il cameo a sorpresa in Solo: A Star Wars Story del 2018, l'attore aveva dichiarato ai microfoni di Forbes che "Se dovesse accadere qualcosa in futuro e il personaggio dovesse tornare, e fossi io a interpretarlo... Avrei un sacco di idee su quel che si potrebbe fare!"

Park, inoltre, condivide spesso post sui social collegati a Star Wars, Maul e simili, quasi sempre accompagnati da relativi hashtag. Non che questo voglia per forza dire qualcosa su quel che avverrà nella serie, ma di certo è una riprova di suddetto entusiasmo.

In ogni caso, un'ampia finestra d'azione per il ritorno del suo personaggio ci sarebbe, a seconda poi dell'ambientazione della serie tv.

Che sia la volta buona per rivedere i due combattere l'uno contro l'altro dopo (o meglio, prima di) Star Wars Rebels?