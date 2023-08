Star Wars, la reazione di Rosario Dawson a questo cosplay di Ahsoka Tano è impagabile

Ahsoka sta per debuttare su Disney+ riportando l’amata eroina della saga di Guerre Stellari sullo schermo, questa volta in carne e ossa e interpretata da Rosario Dawson. La star di Hollywood si è mostrata su un video sul profilo Instagram di Star Wars in cui reagisce, stupita, a un bellissimo e particolareggiato cosplay del suo nuovo personaggio.

Ahsoka vedrà il ritorno di Anakin Skywalker, mentore dell’ex padawan e certamente uno dei personaggi più amati di tutta quanta la saga creata da George Lucas. Vista l’attesa per la nuova serie e i tanti tentativi di cosplay che stanno imperversando sulla rete, però, anche la protagonista di Star Wars Rebels sta dimostrando di avere una larga fetta di pubblico ad apprezzarla.

Nella clip promozionale, la protagonista di Sin City si è mostrata molto interessata all’intero processo di creazione del personaggio da parte di una cosplayer, complimentandosi con lei per il lavoro svolto.

A proposito di Ahsoka, Ashley Eckstein, la voce del personaggio nei lavori animati, ha raccomandato ai fan di guardare quelli prima di tuffarsi nella visione del nuovo show: “Consiglio a tutti coloro che sono entusiasti della prossima serie di Ahsoka di prendersi il tempo necessario per guardare Clone Wars, Star Wars Rebels e anche Star Wars: Tales of the Jedi. Se non lo fate, vi perderete una storia cruciale, fondamentale, che dovete conoscere per godervi appieno la serie di Ahsoka, che è così eccitante”.

Un consiglio che ci sentiamo vivamente di condividere e, in attesa di poter finalmente vedere il personaggio tornare in azione, vi lasciamo all’ultimo, emozionante, trailer di Ahsoka.