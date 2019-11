Star Wars Rebels: David Oyelowo afferma che i fan sono delusi che sia Kallus

David Oyelowo presta la voce al personaggio di Kallus nella serie animata Star Wars Rebels, e l'attore ha confessato che i fan rimangono delusi quando lo incrociano e si rendono conto che non somiglia affatto al personaggio animato. Al debutto nello show, Kallus era un malvagio membro dell'Impero, capace di non fermarsi dinanzi a nulla.

Fino a quando non decide di passare all'Alleanza Ribelle. Questa sorta di transizione comporta anche un cambiamento estetico del personaggio, che si lascia crescere i capelli lunghi, guadagnandosi il soprannome di Hot Kallus.

"Da sempre la mia ambizione era interpretare un ragazzo bianco con quei capelli" ha scherzato Oyelowo "La cosa strana che è successa durante Star Wars Rebels è stata che il mio personaggio ha intrapreso questo tipo di evoluzione inaspettata, in cui veniva soprannominato Hot Kallus. Penso che sia stata una perpetua delusione per i fan quando mi hanno incontrato, dicendo 'Oh mio Dio, questo ragazzo è Hot Kallus'. E io 'Ciao sono David Oyelowo e sono Hot Kallus'".



Tutt'altra reazione quella dei figli dell'attore:"Ci sono così tanti film che ho fatto che ai miei figli non potrebbe importare di meno, quindi per ottenere qualcosa dicono 'Papà, è fantastico!".

Il personaggio di Kallus ha debuttato nella prima stagione ed è stato uno dei componenti principali dello show fino alla sua conclusione. Un villain come Kallus potrebbe essere tra i più papabili da inserire in uno show live action di Star Wars. Per il momento non ci sono conferme nè indiscrezioni in merito ma in futuro non è escluso che possano concretizzarsi.

Nello show è stata inserita la voce di Ian McDiarmid, storico interprete di Palpatine, e diversi altri spin-off potrebbero diventare realtà in futuro.