Star Wars Rebels, ecco gli episodi che i fan di Clone Wars non dovrebbero perdersi

Si è appena conclusa, dopo sette stagioni, la serie animata Star Wars: Clone Wars ma le storie dei personaggi, come suggerisce lo stesso finale, vanno avanti. Per alcuni, come Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, naturalmente nella trilogia cinematografica originale. Le avventure di altri continuano invece in Star Wars Rebels.

La serie costituisce la prosecuzione ideale di Clone Wars, ed è anch'essa disponibile nel catalogo Disney+. Vediamo allora quali sono gli episodi fondamentali che chi ha amato Ahsoka Tano e gli altri non dovrebbe perdersi.

Il debutto della Jedi, per esempio, avviene nel finale della prima stagione, anche se è poco più di un cameo. Le basi del suo arco narrativo vengono posti in The Siege of Lothal, premiere in due parti della stagione 2 (dove anche Darth Vader fa la sua prima apparizione).

L'episodio 2x04, Relics of the Old Republic, mostra invece le tensioni tra i Jedi e i Cloni, mentre il capitolo 2x10, The Future of the Force, mostra Ahsoka al culmine delle sue abilità.

Twilight of the Apprentice, finale in due episodi della seconda stagione, vede Ahoska affrontare la verità su Anakin e scontrarsi con Darth Veder.

Nella stagione 3, va menzionato sicuramente l'episodio in due parti (12-13) Ghost of Geonosis, in cui Rex fa i conti col suo passato e viene introdotto il personaggio di Saw Gerrera, visto anche in Solo: A Star Wars Story. Nell'episodio 3x20, inoltre, Darth Maul ritorna sul pianeta Tatooine e rintraccia un suo vecchio nemico, Obi-Wan Kenobi.

Infine, A World Between Worlds (episodio 4x13) riscrive il destino di Ahsoka dopo gli eventi di Twilight of the Apprentice.

Mentre non ci sono notizie ufficiali sul sequel di Star Wars Rebels, se non li hai ancora visti puoi scoprire quali sono i migliori episodi di Clone Wars.