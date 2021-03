Star Wars Rebels, Freddie Prinze Jr. svela come ha ottenuto il ruolo di Kanan Jarrus

L'attore e doppiatore Freddie Prinze Jr. è entrato nell’universo di Star Wars nel 2014 prestando la sua voce a Kanan Jarrus in quattro stagioni della serie animata Star Wars Rebels contribuendo a cementare la figura nel cuore del pubblico come uno degli eroi più amati nell'era Disney di Star Wars.

Recentemente ha parlato con Collider e ha spiegato come ha avuto il ruolo, è stato il creatore della serie Dave Filoni alla fine che lo ha scelto per il progetto perché all'inizio non aveva convinto la Disney. L'attore ha anche rivelato che mentre faceva il provino, non aveva idea che fosse un provino per Star Wars e pensava che fosse un progetto animato diverso, quando ha scoperto ciò che stava davvero facendo lo ha reso più appassionato alla possibilità.



"Diventare un Jedi, il primo momento è il momento migliore. È come una droga", ha detto Prinze a Collider. "Il primo momento è stato il provino, quando sono entrato, non sapevo che fosse Star Wars perché tengono segreti su tutto. Chi se ne frega? Dì alle persone che stai girando un cartone di Star Wars! Ero nel parcheggio e c'era questo doppiatore leggendario, non dirò il suo nome, ma stava fumando nel parcheggio, e ha detto, "Oh, sei qui per Star Wars?" Ero tipo, 'No, amico, sono qui per qualcosa chiamato Wolf Pack.' Lui dice: "No, amico, è Star Wars"".



Prinze Jr. ha continuato: "Sono entrato e ho visto l'opera d'arte sul muro e ho pensato, 'Oh, wow, questo è davvero Star Wars. Stanno mentendo.' Quindi, ho iniziato a guardare il ruolo in modo diverso, sapevo cosa volevano. Ero come Han Solo con una spada laser. Sono entrato in una stanza e ho visto Filoni con il suo buffo cappello da cowboy. Mi piace che sia così impegnato. Se continui a impegnarti, diventa più bello di quanto avrebbe mai potuto essere, e lo adoro. Quindi, ero sicuro al cento per cento di cosa fosse lo spettacolo a quel punto, ho letto le battute e ho fatto un'audizione davvero forte, è stato fantastico ma la Disney non mi voleva. Volevano qualcun altro, ma Dave voleva me. Così, più tardi quel giorno, ho ricevuto la chiamata dicendo: "Ehi, avrai il ruolo"".



L'attore ha anche spiegato che, mentre si parlava di Maul che uccideva il suo personaggio nella seconda stagione, c'è stato un cambiamento di opinione e lui è rimasto fino agli episodi finali prima di fare un sacrificio fatale.



"Dave e io abbiamo parlato di me che morivo per mano di Maul, alla fine della seconda stagione, ma poi le stesse persone che non mi volevano per il progetto hanno detto improvvisamente, 'No, non può morire. Deve essersi in ogni episodio’. Quindi, immagino di averli conquistati, ad un certo punto. Ci sono stati sicuramente dei momenti salienti. La lotta con Maul è stata speciale, insegnare a Sabine è stato speciale. La morte, di cui tutti mi danno il maggior merito, non ha niente a che fare con me. Non ci sono dialoghi lì. Questo è tutto merito di Dave, gli animatori, la musica e le persone più talentuose di me che vi hanno fatto pensare che fossi io. Ma niente supererà l'audizione. L'audizione è stata comunque la parte migliore ".



Con alcuni dei personaggi visti in Star Wars Rebels che si uniscono al mondo del live-action, molti fan di Star Wars sperano ancora di vedere Kanan prendere vita in futuro, voi che cosa ne pensate, ci sono speranze?



