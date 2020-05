Star Wars Rebels, il Grande Inquisitore arriverà in live-action? Parla Jason Isaacs

Jason Isaacs, noto per i ruoli nella saga di Harry Potter e nella serie Brotherhood, è molto amato dai fan di Star Wars Rebels per aver doppiato il personaggio del Grande Inquisitore nella serie animata. In una recente intervista, Isaacs ha confessato di essere interessato a tornare nel ruolo anche in un'eventuale versione live action.

Intervistato da Collider, Jason Isaacs ha risposto in questo modo alla domanda su quale personaggio da lui doppiato sarebbe interessato ad interpretare anche in una versione live action, scegliendo il Grande Inquisitore:"Ha la spada laser più bella dell'intero universo di Star Wars".



Il Grande Inquisitore è un personaggio presente in Star Wars Rebels che caccia i Jedi scampati alla distruzione dell'Ordine dei Jedi. Conosciuto semplicemente come Inquisitore e appartenente alla razza Pau'an che possedeva il titolo di Grande Inquisitore degli Inquisitori dell'Impero Galattico alcuni anni prima della battaglia di Yavin.

Addestrato direttamente da Darth Vader, l'Inquisitore aveva il compito di uccidere i bambini sensibili alla Forza, togliendo ai Jedi sopravvissuti la possibilità di addestrarli e alimentare la speranza di un possibile ritorno dell'Ordine.

Come circolato a febbraio, secondo vari rumors, Disney sarebbe al lavoro per una nuova stagione di Star Wars Rebels.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile spin-off su Sabine. In ogni caso, se in futuro il personaggio del Grande Inquisitore verrà scelto per comparire in una versione live action, Disney/LucasFilm ha incassato l'approvazione di Jason Isaacs.