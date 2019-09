Star Wars Rebels: è stata inserita la voce di Ian McDiarmid, lo storico Palpatine

Star Wars: The Rise of Skywalker vedrà il ritorno di Palpatine, il malvagio imperatore Sith interpretato da Ian McDiarmid. Come se non bastasse, l'attore ha registrato i dialoghi del personaggio in tutte le stagioni di Star Wars Rebels, andando così a sostituire la voce di Sam Witwer, che lo aveva doppiato inizialmente.

McDiarmid, infatti, aveva partecipato al doppiaggio della serie animata solo nella quarta stagione, ma ora sembra che si voglia puntare a un'esperienza uniforme per gli spettatori, soprattutto in vista del lancio di Disney+, dove Rebels farà parte del catalogo.

Witwer, infatti, aveva debuttato come voce di Palpatine nel videogioco Star Wars: The Force Unleashed, per poi iniziare a prestare la propria voce anche ad altri personaggi del franchise, come Darth Maul.

Inoltre, in quest'operazione di sostituzione, è stato coinvolto anche il film televisivo Star Wars Rebels: The Siege of Lothal, in cui sono stati pure cambiati i credits nella versione streaming, come ha notato un utente su Reddit.



Nel frattempo, l'attesa serie su Obi-Wan Kenobi, con protagonista Ewan McGregor e destinata alla nuova piattaforma streaming della Casa di Topolino, ha trovato finalmente un regista. Manca ancora tanto per poter assistere alle nuove avventure del maestro Jedi, ma il progetto sta iniziando ad assumere una forma sempre più concreta.

Per The Rise of Skywalker, invece, il conto alla rovescia è già iniziato, dato che uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019.