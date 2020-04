Star Wars Rebels: l'interprete di Ezra Bridger non ha notizie ufficiali sul sequel

Nei mesi scorsi avevamo riportato il rumor riguardo un sequel di Star Wars: Rebels. La notizia non è ancora stata confermata e anche Taylor Gray ha ammesso di non sapere quali saranno i prossimi piani della Disney.

Parlando con i giornalisti di Bespin Bulletin, il doppiatore di Ezra Bridger ha ammesso di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo un'eventuale show sequel, avendo letto anche lui solo dei rumor: "Probabilmente non posso dire niente. Non voglio sembrare come se stessi nascondendo qualcosa, non ho veramente nulla da dire sulla cosa. Ho solo letto dei rumor su internet riguardo una serie sequel". Comunque l'attore si dichiara pronto a riprendere il ruolo, in particolare sarebbe curioso di scoprire come si potrebbero sviluppare le capacità Jedi del suo personaggio. Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche informazione in più al riguardo.

Rispondendo alle domande successive ha anche detto di essere entusiasta di vedere Ezra in un live action, scherzando ha anche rivelato di avere delle lenti a contatto blu a casa. Se non avete ancora visto la serie animata, vi segnaliamo che le quattro stagioni che compongono lo show sono disponibili su Disney+. Per chiudere, ecco un nostro speciale su Star Wars: Rebels, in cui vi parliamo dell'ambientazione dell'opera di Simon Kinberg e Dave Filoni.