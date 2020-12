Star Wars Rebels: La doppiatrice di Sabine Wren: 'Vorrei interpretarla dal vivo'

I numerosi fan di Guerre Stellari sperano di vedere un sequel di Star Wars Rebels, oppure una versione live action dei loro personaggi preferiti, come ha chiesto un appassionato alla voce di Sabine Wren.

Come sapete le ultime puntate di The Mandalorian hanno introdotto le versioni dal vivo di alcuni dei protagonisti delle varie opere dedicate a Star Wars, a questo punto in molti hanno iniziato a chiedersi se la stessa cosa succederà anche a Sabine Wren e quale attrice sarebbe la più adatta ad interpretare la famosa mandaloriana. L'account di Twitter @TheHen13 ha quindi chiesto a Tiya Sircar se fosse disposta a tagliare e colorare i capelli per assomigliare al suo personaggio, ricevendo questa risposta: "Per interpretare Sabine? Lo farei in un attimo".

Vari rumor ci fanno sapere che i dirigenti della Disney sarebbero interessati a produrre uno show incentrato principalmente su Ahsoka Tano, Bo-Katan e gli altri personaggi che hanno fatto il loro debutto nelle due serie animate di Dave Filoni, anche se per ora non abbiamo avuto nessuna conferma a riguardo. In attesa di altre informazioni, vi segnaliamo questa fan art di Star Wars Rebels dedicata ad un famoso duello visto nello show disponibile per lo streaming nel catalogo di Disney+.