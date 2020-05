Star Wars Rebels, oltre a una nuova stagione anche uno spin-off su Sabine?

Da diverse settimane girano numerosi rumor riguardo una nuova stagione di Star Wars Rebels, sono in molti infatti ad essersi appassionati alle vicende dei protagonisti dello show. Ecco cosa ne pensa Dave Filoni.

Il regista nonché supervisore della serie animata ha risposto alle domande di Deadline, rivelando di essere contento di come si è conclusa l'opera: "Sono molto felice per come abbiamo concluso la serie, penso che abbiamo raccontato tutto quello che avevamo in mente. Speravo di poter riuscire a fare come The Clone Wars, cioè di dare ai fan quella sensazione di serie completa. Ci potrà sempre essere la possibilità di storie in cui incontreremo i protagonisti di Rebels, hanno ancora molto da raccontare".

Uno dei personaggi che ha colpito di più i fan è Sabine Wren, che potrebbe essere la protagonista di uno spin-off, serie che anche Dave Filoni troverebbe interessante: "Sarebbe possibile, alla fine ho lasciato la porta aperta a questo genere di cose, mi piace sapere che ci potranno essere altre storie su di lei. Provo sempre un po' di tristezza alla fine di una serie che mi piace, quindi sono contento di sapere che potremo rivederla in altre opere".

Siamo sicuri che nei prossimi mesi sapremo qualcosa di più a riguardo, nel frattempo vi lasciamo con questa lista delle puntate più importanti di Star Wars Rebels.