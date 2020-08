Star Wars: Rebels aveva preannunciato una famosa scena de Gli Ultimi Jedi?

Insieme al bambino con la scopa del finale di The Last Jedi, la manovra suicida del Vice Ammiraglio Holdo è uno dei momenti più criticati del film di Rian Johnson, eppure qualcosa del genere potrebbe essere già successo in Star Wars: Rebels.

Per chi non ricordasse bene gli eventi di Episodio VIII, stiamo parlando della scelta di Holdo di scagliarsi a velocità iper luce contro l'ammiraglia nemica, provocando un danno enorme al Primo Ordine e permettendo alla Resistenza di trarsi (parzialmente) in salvo nel frattempo. Secondo alcuni fan, una mossa del genere non si era mai vista nel di Star Wars ed è andata a mettere in crisi le fondamenta del canone ideato da George Lucas.

In realtà nella quarta stagione di Rebels, in particolare nell'episodio intitolato Kindred, abbiamo visto Hera Syndulla cercare di fuggire dalla flotta imperiale che circonda il pianeta Lothal. Per farlo decide di lanciarsi contro una base sferica, mirando ad un varco. Il risultato non è esattamente lo stesso, poiché i danni provocati non sono comparabili, ma di certo dimostra che è possibile eseguire un salto nell'iperspazio anche se ci sono navi sulla traiettoria. Il passaggio di Hera provoca inoltre un'esplosione che solleva dei detriti, e ciò potrebbe essere l'indizio che una manovra del genere potrebbe avere tutto sommato degli effetti catastrofici se eseguita in un certo modo.

Cosa ne pensate? La questione vi ha fatto storcere il naso? Oppure certi colpi di scena possono essere ammessi nel mondo della fantascienza? Intanto alcune voci volevano l'arrivo di Hera Syndulla in The Mandalorian.