Star Wars Rebels: un produttore al lavoro sullo spin off The Acolyte di Leslye Headland

Mentre si continua a discutere di una possibile versione live action di Star Wars Rebels, vi segnaliamo qualche novità riguardo lo stato dei lavori sui vari spin off ambientati nel mondo di Guerre Stellari.

Leslye Headland, la creatrice di Russian Doll, si occuperà di una nuova serie TV intitolata The Acolyte che sarà ambientata nei giorni che metteranno fine alla High Republic e che avrà come protagonista un'attrice di cui non conosciamo ancora il nome. Ad aiutare Leslye Headland sarà presente anche Rayne Roberts, produttore di Star Wars Rebels e vice presidente del dipartimento di Film Developments alla Lucasfilm.

Oltre allo show di animazione presente su Disney+, Rayne Roberts ha collaborato anche nella nuova trilogia di Star Wars e nel film spin off "Solo: A Star Wars Story". Gli appassionati dell'universo creato da George Lucas sono ansiosi di scoprire qualcosa di più riguardo questo show, che sarà ambientato in un'epoca mai esplorata prima, nella quale è presente un ordine dei jedi giunto all'apice della sua potenza.

Infine vi segnaliamo questa interessante intervista a Jason Isaacs di Star Wars Rebels, in cui discute delle possibilità di vedere in versione live action il personaggio che doppiava, il Grande Inquisitore, il cui scopo è quello di dare la caccia ai jedi sopravvissuti all'ordine 66.