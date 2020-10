Star Wars Rebels, Rahul Kohli sul suo tweet: 'Era solo uno scherzo'

Si continua a parlare della versione live action di Star Wars Rebels: l'attore Rahul Kohli ha voluto chiarire alcune dichiarazioni fatte su Twitter nei giorni scorsi, che avevano fatto pensare a lui come il possibile protagonista.

L'attore presente in The Haunting of Bly Manor aveva rivelato di essere interessato alla parte di Ezra Bridger, condividendo anche delle foto con indosso una maglietta di Lucasfilm e con uno sfondo per pc dedicato al personaggio di Star Wars Rebels. Parlando con i giornalisti di Inverse, Rahul Kohli ha commentato così la vicenda: "Mi stai chiedendo della faccenda di Ezra Bridger giusto? Stavo solo scherzando. Ho sentito dei rumor che stavano cercando per la parte live action di Ezra un attore asiatico sui trenta anni, quella mattina avevo guardato delle puntate di Rebel. Ci stavo pensando e quando sono in palestra mi è venuto in mente di scrivere quel tweet".

Continua poi: "Faccio cose del genere continuamente, ma generalmente mi ignorano tutti, sono solo io che scherzo e che faccio finta di avere delle parti divertenti. Quando ho preso di nuovo in mano il cellulare ho capito di aver scatenato un putiferio. Ma perché alla fine sono ancora un bambino, ho deciso di continuare con questi scherzi".

Sembra quindi che i fan dovranno aspettare ancora, prima di scoprire chi sarà l'attore interprete di Ezra Bridger. Infine vi lasciamo con questa fan art dedicata a Star Wars Rebels.