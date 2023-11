Star Wars Rebels, Vanessa Marshall ha un sogno: 'Voglio interpretare Mara Jade'

Hera Syndulla: uno dei personaggi della saga di Star Wars più apprezzati. A darle la voce è l'attrice Vanessa Marshall, ma il volto del personaggio è stato affidato ad Elizabeth Winstead. Poco importa, perché la Marshall vorrebbe portare in vita un altro personaggio: Mara Jade.

In una recente intervista tenutasi al Fan Expo di San Francisco, Vanessa Marshall ha rivelato tale desiderio: "Mi piacerebbe interpretare Mara Jade. Potete chiamare Dave Filoni e fargli sapere che mi piacerebbe interpretare Mara Jade?. Penso che a tutti noi piacerebbe essere in qualche modo in un live-action. Non abbiamo ancora avuto l'opportunità di farlo. Ma il mio background è nel live-action".

Ma chi è Mara Jade?

Mara Jade Skywalker, un personaggio dell'universo espanso di Guerre Stellari, è una Mano dell'Imperatore (Palpatine) che diventerà una Maestra Jedi. Da assassina incaricata dell'imperatore, Mara Jade si alleerà con e con Talon Kaarde. Un'alleanza importante sarà quella con Luke Skywalker per sconfiggere Jorrus C'baoth. Luke e Mara, successivamente, s'innamoreranno e si sposeranno.

Insomma: la Marshall vorrebbe avere il ruolo di Mara Jade in un eventuale live-action futuro. Pensate che anche la doppiatrice di Sabine Wren vorrebbe interpretare il suo personaggio dal vivo.

Che ne pensate? Vedreste l'attrice nei panni della Maestra Jedi? Lasciateci un commento per farci sapere cosa ne pensate.

