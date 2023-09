Star Wars, il regista rompe il silenzio sul ritorno di Hayden Christensen

Era solo questione di quando e non di se Hayden Christensen sarebbe tornato o meno a interpretare Anakin Skywalker nella miniserie su Ahsoka dopo la sua partecipazione a Obi-Wan Kenobi. L'ovazione ricevuta dal pubblico alla Star Wars Celebration non aveva lasciato dubbi, i fan della saga non hanno dimenticato il loro amore per il personaggio.

In un'intervista concessa a IGN, il regista dell'Episodio 4 di Ahsoka, Peter Ramsey, ha condiviso i suoi pensieri riguardo alle riprese della scena finale che ha visto protagonisti l'Anakin Skywalker di Hayden Christensen e l'Ahsoka Tano di Rosario Dawson per la prima volta in live-action. L'episodio ha il titolo evocativo di Jedi caduto.

Ramsey ha rivelato che la scena è stata di grande impatto sia per Christensen (che ha definito "dolcissimo") che per i fan, affermando che "ha avuto un grande significato" per l'attore della trilogia prequel di Star Wars: "È un ragazzo molto dolce e tranquillo. Era piuttosto felice di essere lì dopo tutto questo tempo. Aveva un grande significato per lui".

Il regista si è reso conto di quanto fosse importante il "ricongiungimento" tra Anakin e Ahsoka, soprattutto se si considera che sono stati lontani per così tanto tempo. Ha anche rivelato di aver guidato Christensen durante la scena, dicendogli di comportarsi come se non avesse "visto sua figlia per due anni", cosa che l'attore avrebbe capito avendo lui stesso una figlia:

"Abbiamo parlato di cosa significasse per lui vedere Ahsoka dopo tutto quel tempo, del fatto che si trattava di una reunion per loro. E gli ho detto: 'È come se non vedessi tua figlia da due anni. Lei è andata al college e tu la rivedi ed è come se fosse una persona diversa, ma è pur sempre tua figlia".

Ramsey ha anche spiegato il suo pensiero sulla reazione di Ahsoka nel vedere Anakin per la prima volta dopo anni, affermando che "è stato come se fosse tornata indietro" e fosse di nuovo la giovane padawan che era per Anakin durante le Guerre dei Cloni:

"Per quanto riguarda Rosario, sapeva cosa significava nella storia e si trattava solo di rendere l'idea che si stesse svegliando da qualche parte senza avere la minima idea di cosa stesse succedendo, senza capire 'Sono morta? Sono viva? Sono dove penso di poter essere?'. E il modo in cui la sua espressione cambia alla fine, quando lo vede e dice il suo nome, è così dolce ed è come se lei tornasse la persona che era l'ultima volta che l'ha visto".