Star Wars: il regista di Spiderman No Way Home in trattative per dirigere la nuova serie!

Proseguono incessanti le indiscrezioni sulla nuova serie tv di Star Wars basata su High Republic, che potrebbe aver addirittura già trovato in Jon Watts, il regista di Spider-Man: No Way Home, il suo autore.

Watts, già scelto dai Marvel Studios per la realizzazione del reboot dei Fantastici Quattro attualmente in produzione, secondo le ultime notizie che giungono da Hollywood sarebbe attualmente in trattative per prendere le redini della nuova serie tv di Star Wars per il servizio di streaming on demand Disney Plus: stando al report, la serie attualmente non annunciata in via ufficiale si muoverà sotto il titolo provvisorio di 'Grammar Rodeo' e la produzione dovrebbe iniziare nell'estate 2022 a Los Angeles.

Secondo alcune fonti, come pubblicato da Discussing Film, Jon Favreau è associato al progetto come produttore esecutivo, anche se al momento non è chiaro chi firmerà la sceneggiatura. Favreau, come saprete, oltre ad essere stato una figura chiave del Marvel Cinematic Universe, è diventato in questi anni il nuovo volto del franchise di Star Wars su Disney Plus, avendo agito come produttore esecutivo, regista e sceneggiatore di The Mandalorian e The Book of Boba Fett; molto presto sarà inoltre accreditato come produttore esecutivo di Ahsoka, attualmente in pre-produzione.

L'esito dei colloqui con Jon Watts, per almeno un episodio di questa misteriosa serie di Star Wars, dipenderanno dal fitto programma del regista, che dopo il grande successo di Spider-Man: No Way Home (1,8 miliardi di dollari al botteghino mondiale), ha già tre importanti progetti davanti a sé: il già citato reboot dei Fantastici Quattro per i Marvel Studios, la produzione di Final Destination 6 per New Line e HBO Max, e la regia del thriller attualmente senza titolo per Apple TV+ con protagonisti George Clooney e Brad Pitt.

Vorreste vedere Jon Watts al timone di una serie di Star Wars? Ditecelo nei commenti.