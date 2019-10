Star Wars Resistance: ecco la prima coppia gay della Lucasfilm

Novità arcobaleno arrivano nella Galassia lontana lontana: i produttori di Star Wars Resistance Athena Portillo, Justin Ridge, e Brandon Auman confermano: Orka e Flix sono la prima coppia dichiaratamente gay del franchise.

Ipotesi circolavano già da tempo, ma Moynihan elimina ogni dubbio: "È un anno e mezzo che penso alla riposta perfetta se mai mi avessero chiesto di loro: mi poiace pensare che quando Flix pronuncia le parole 'Ti amo', Orka gli risponde 'Lo so'". E Ridge non è da meno: "Sono assolutamente una coppia e ne siamo orgogliosi. Amiamo Flix e Orka". Il plurale è più che mai azzeccato: anche gli attori Bobby Moynihan (Orka) e Jim Rash (Flix) si dicono entusiasti e, dicono, il lavoro di squadra non potrebbe andare meglio.

L'universo della Lucasfilm sembra ricevere una ventata d'innovazione e già da tempo molti si stavano chiedendo se e quando sarebbe arrivata. Con il graduale inserimento di personaggi appartenenti alla corrente LGBT nelle produzioni Marvel e Disney, Star Wars non poteva essere da meno. Già dalla prima apparizione sul grande schermo di Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) i fan si erano sbizzarriti con le più disparate ipotesi, più volte smentite.

È con Solo: A Star Wars Story che iniziano a crollare i primi tabù: nel corso dello spin-off veniamo a conoscenza della pansessualità di Lando Calrissian, che l'attore ed interprete Donald Glover dichiara essere più che normale:

"Come puoi non essere pansessuale nello spazio? Non credo sia così strano, dopotutto [Lando] ha incontrato tantissime razze aliene. ogni incontro può essere una possibilità. Sei un uomo o una donna? In fondo a chi importa? Divertiti, tutto qui".

Che si stia aprendo un nuovo filone narrativo per la Lucasfilm? Per rispondere a questa ed altre domande dovremo attendere l'uscita della nuova stagione prevista per il 6 ottobre, qui il trailer della seconda stagione di Star Wars Resistance.