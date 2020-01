Star Wars Resistance, il finale di stagione mostrerà il regno del Leader Supremo Kylo Ren

Il nuovo teaser trailer per il finale di stagione di Star Wars: Resistance mostra il Leader Supremo Kylo Ren, villain della trilogia sequel della saga cinematografica del franchise di Lucasfilm.

L'episodio finale andrà in onda negli Stati Uniti domenica 26 gennaio. Come al solito, potete visionare il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

Come noto, la seconda stagione sarà anche l'ultima per Resistance, con la Lucasfilm che inizierà a concentrarsi sul serio agli show live-action per Disney+ come Star Wars: The Mandalorian, Cassian Andor, Obi-Wan e chissà cos'altro.

Creata da Dave Filoni, prodotta da Lucasfilm e Lucasfilm Animation, nella seconda stagione la storia riprende dalla straziante fuga dal Primo Ordine del Colossus e dei suoi residenti, che si ritrovano persi nello spazio e inseguiti dall'agente Tierny e dal comandante Pyre. Kaz e il team devono anche affrontare una miriade di nuovi pericoli che troveranno per la loro strada tra cui cacciatori di taglie, un Hutt sospetto, il generale Hux e il Supremo Leader Kylo Ren. Nel frattempo Tam è alle prese con il suo futuro per capire dove risiede la propria fedeltà, se con i suoi amici o con il Primo Ordine.

L'emozionante stagione finale mostra come il più improbabile degli eroi possa aiutare ad accendere la speranza nell'universo.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che, secondo i rumor, il prossimo film di Star Wars in uscita a dicembre 2022 dovrebbe essere ambientato nell'Alta Repubblica, con Taika Waititi che è stato contattato ufficialmente dalla Disney per dirigere il progetto.