Star Wars Resistance: riassunto della prima stagione e un'anteprima dalla seconda

Disney e Lucasfilm hanno diffuso in streaming un filmato che tira un po' le fila della prima stagione di Star Wars Resistance riassumendola per intero, prima di mostrare una piccola anteprima di ciò che vedremo nella seconda e attesa stagione.

Come noto, la seconda stagione sarà anche l'ultima per Star Wars Resistance, fatto che costringerà i suoi fan a dire addio ai personaggi che stava cominciando ad amare. La serie farà dunque spazio a Star Wars: The Mandalorian, la prima serie in live-action ambientata nell'universo lucasiano, mentre a dicembre arriverà Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nono e ultimo capitolo della saga principale al cinema, diretto nuovamente da J.J. Abrams. Proprio da quest'ultima saga apparirà in Resistance Kylo Ren, come già anticipato nel primo teaser trailer.

Creata da Dave Filoni, prodotta da Lucasfilm e Lucasfilm Animation, nella seconda stagione la storia riprende dopo la straziante fuga dal Primo Ordine, mentre il Colossus e tutti i suoi residenti si ritrovano persi nello spazio, inseguiti dall'agente Tierny e dal comandante Pyre. Kaz e il team devono anche affrontare una miriade di nuovi pericoli che troveranno per la loro strada tra cui cacciatori di taglie, un Hutt sospetto, il generale Hux e il Supremo Leader Kylo Ren. Nel frattempo Tam è alle prese con il suo futuro per capire dove risiede la propria fedeltà, se con i suoi amici o con il Primo Ordine. L'emozionante stagione finale mostrerà come il più improbabile degli eroi possa aiutare ad accendere la speranza nell'universo.

Lo seconda stagione di Star Wars Resistance andrà in onda su Disney Channel a partire dal 6 ottobre prossimo; su queste pagine potete inoltre leggere della prima coppia ufficialmente gay della saga, vista proprio nella serie.