Star Wars: Rick Famuyia in trattative per dirigere la serie su Cassian Andor

Dopo la recente conferma di Jon Favreau sulla seconda stagione seconda stagione di The Mandalorian, la Disney continua i lavori per l'altro attesa serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars.

Stiamo parlando di Cassian Andor, lo show in arrivo su Disney+ che sarà incentrato sul personaggio interpretato da Diego Luna e introdotto in Rogue One: A Star Wars Story. A quanto pare, secondo quanto rivelato da Discussing Film, il regista Rick Famuyiwa è in trattative per dirigere diversi episodi della serie.

Famuyiwa nella sua carriera ha scritto e diretto film quali Matrimonio in famiglia e Dopo - Follia e Riscatto, e se tutto andrà come previsto dirigerà Keanu Reeves in Past Midnight, film supereroistico prodotto dai fratelli Russo per Netflix di cui non si hanno più notizie dal marzo del 2018.

Il regista inoltre ha già collaborato con la Disney e Jon Favreau per due episodi di The Mandalorian, la serie live-action di Star Wars che uscirà insieme al debutto di Disney+. Stando al report la casa di Topolino è rimasta colpita positivamente dal lavoro di Famuyiwa e ha deciso così di affidargli la regia di alcuni episodi di Cassian Andor.

La serie sarà ambientata prima degli eventi di Rogue One e vedrà anche il ritorno di Alan Tudyk nei panni del cinico K2-S0.