Star Wars, Rick Famuyima commenta l'arrivo di Thrawn nei futuri live-action

Star Wars: Rebels ha appena portato alla ribalta il grand'ammiraglio Thraw, e ora i fan si chiedono se il personaggio tornerà per il live-action Ashoka o direttamente per la terza stagione di The Mandalorian. A commentare la dinamica è Rick Famuyiwa, sceneggiatore della seconda stagione sul mandaloriano e regista della terza.

"La serie ha avuto parecchi colpi di scena in passato" ha dichiarato Famuyiwa in un'intervista a ComicBook. "La cosa fantastica è che ora un gruppo di persone può raccontare tutte queste storie. Ovviamente, Dave Filoni precede quello che ho io realizzato, così come l'opera di Jon [Favreau], perciò il modo in cui personaggi introdotti da Dave trovano spazio nelle nuove storie è assolutamente organico. E non dimentichiamoci di Ashoka: sono sicuro che Dave sta preparando quello spettacolo in simbiosi con tutti gli altri. Quindi... sì, penso che ci saranno molti altri personaggi che entreranno nel mondo live-action".

Il grand'ammiraglio Thraw (il cui nome completo è Mitth'raw'nuruodo) deve la sua ideazione a Timothy Zahn, che negli anni Novanta lo rese l'antagonista principale del libro L'erede dell'impero. Appartenente alla razza dei chiss, ha un'intelligenza spiccata e una profonda sensibilità artistica, oltre a essere un genio militare e strategico. Nel finale della quarta stagione di Star Wars Rebels, Thraw fronteggia un attacco da parte dei purrgil nei pressi di Lothal, lasciando incerto il suo status attuale, mentre in The Mandalorian viene menzionato nel tredicesimo episodio (La Jedi) da parte della togruta – a proposito, ecco il teaser trailer di Ashoka.

Tutti questi archi temporali, però, potrebbero mandare in confusione lo spettatore; in tal caso, una domanda sorge spontanea: in quale periodo è ambientato Star Wars: Rebels?