Star Wars, ricreato un cocktail della trilogia classica: il prezzo è fuori di testa!

Uno dei più oscuri e sottili easter egg dell'universo di Star Wars si è trasformato in uno dei cocktail più costosi della galassia. Il drink si ispira a un momento non certo emblematico ma rimasto nella mente dei fan più sfegatati della saga di George Lucas de L'Impero Colpisce Ancora. Disney l'ha ricreato ma il prezzo è decisamente fuori scala.

L'episodio in questione è presente appunto ne L'Impero Colpisce Ancora, quando un personaggio di nome Willrow Hood viene visto fuggire da Cloud City con un contenitore in mano che sembra una macchina per il gelato. Hood appare nel film solo per meno di tre secondi, ma la sua fuga umoristicamente goffa ha sviluppato una sorta di culto, ispirando cosplay e persino una action figure del personaggio.

Non ci si rendeva conto che la scena si sarebbe rivelata significativa nelle future puntate del franchise di Star Wars. Quando la stagione 1 di The Mandalorian ha debuttato su Disney+ nel 2019, lo show ha fatto un sottile riferimento alla scena di Hood e ha aggiunto un ulteriore contesto alla cosiddetta gelatiera. L'oggetto è in realtà noto come Camtono, utilizzato per conservare oggetti di valore come il Beskar presente in The Mandalorian. Il creatore della serie, Jon Favreau, ha parlato apertamente della possibilità di costruire una storia secondaria attorno al prezioso oggetto di Hood. Il Camtono ha continuato a riapparire in altre storie di Star Wars, più recentemente in The Book of Boba Fett.

Ora, la Disney ha creato un altro oggetto di valore da conservare all'interno di un vero Camtono funzionante: un cocktail da 5.000 dollari noto come Kaiburr Crystal. Il drink può essere acquistato nella Star Wars Hyperspace Lounge a bordo della nave da crociera Disney Wish, inaugurata di recente. La giornalista di Spectrum News 13 Ashley Carter ha condiviso un video del Kaiburr Crystal con il Camtono in azione che trovate in calce a questa news.

Recentemente, Taika Waititi ha parlato del suo Star Wars in arrivo prossimamente. Il debutto di The Mandalorian 3 è previsto per il 2023.