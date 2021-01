Star Wars: le riprese di Obi-Wan Kenobi sono imminenti, anticipo in vista?

Ewan McGregor aveva parlato delle riprese di Obi-Wan Kenobi, indicando marzo 2021 come periodo di inizio lavori. I piani potrebbero però essere cambiati e la produzione sarebbe già pronta a mettersi in moto per portare il famoso Jedi sul piccolo schermo.

A rivelarlo è Corey Van Dyke di Kessel Run Trasmissions, fonte di numerosi scoop riguardanti il mondo di Star Wars. L'autore indica proprio il 5 gennaio 2021 come data designata, allegando una gif con protagonista uno splendido Kenobi, idolo del web e protagonista di moltissimi meme legati ai prequel di Star Wars.

Non si hanno conferme in merito ma notizie sul presunto inizio della produzione a gennaio erano già circolate il mese scorso. Ciò costituirebbe un anticipo di almeno due mesi sulla tabella di marcia annunciata da Disney. Potrebbe esserci dietro la volontà di portarsi avanti con i lavori in modo da far uscire la serie prima del previsto e arricchire così il catalogo di Disney+? Forse Ewan McGregor e Hayden Christensen non stavano più nella pelle all'idea di ritrovarsi sul set...

C'è comunque da considerare che le riprese potrebbero riguardare anche solo alcuni scenari e dettagli scenici da inserire nella tecnologia del Volume già utilizzata per The Mandalorian, in vista dell'arrivo degli attori. Speriamo comunque di avere qualche conferma e magari qualche immagine di McGregor sul set.

Obi-Wan Kenobi è al momento prevista per il 2022 e i fan hanno già iniziato a chiedersi come la serie influirà sul duello di Una Nuova Speranza.