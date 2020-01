Star Wars: le riprese della serie su Obi-Wan Kenobi rinviate, c'è la conferma di McGregor

Questa notte sono cominciati a rincorrersi alcuni rumors circa la cancellazione della serie Disney+ su Obi-Wan Kenobi, ma queste voci infondate sono state smentite da Ewan McGregor in persona che ha solo comunicato il rinvio delle riprese.

L'indiscrezione è partita da Collider, le cui fonti sostenevano che la Lucasfilm e Kathleen Kennedy non fossero abbastanza soddisfatti dello script della serie, le cui riprese sarebbero dovute partire questa estate e che la produzione fosse stata temporaneamente sospesa in attesa della riscrittura completa della storia. Una volta ottenuta quest'ultima, le riprese potranno partire normalmente. Le preoccupazioni della Kennedy vertevano sul fatto che il materiale potesse deludere i fan, dato che hanno aspettato così tanto tempo per vedere una serie dedicata al leggendario maestro Jedi con protagonista McGregor, anche visto l'entusiasmo generale all'epoca dell'annuncio della serie.

Proprio McGregor ci ha tenuto a rincuorare i fan sul fatto che la serie non è stata affatto cancellata. L'attore ha risposto ai microfoni di ComicBook.com nel corso della premiere di Birds of Prey, che lo vedrà nei panni dell'antagonista principale. McGregor, inoltre, pare smentire tutte le voci riguardanti lo script diffuse da Collider: "E' solo slittata al prossimo anno, tutto qui. Gli script sono davvero buoni. Credo che ora che Episodio IX è uscito in sala tutti alla Lucasfilm avranno più tempo da dedicare alla scrittura, hanno sentito di voler avere più tempo per scrivere gli episodi. Io ho letto circa l'80-90% di quello che hanno scritto, e vi posso dire che è veramente molto buono. E invece di iniziare a girare questo agosto, vogliono solo aspettare gennaio prossimo, tutto qui. Niente di drammatico. Accade spesso in progetti del genere, vogliono solo aspettare un altro anno".

McGregor ha poi precisato che nonostante questo rinvio della data delle riprese, la data d'uscita della serie non subirà cambiamenti: "Avrà la stessa data d'uscita, non penso subirà dei cambiamenti. Stanno comunque prevedendo di girare per poterla poi distribuire nei mesi che si erano prefissati". Quando gli viene chiesto se è vero che gli episodi sono stati ridotti da sei a quattro, McGregor ha negato in maniera convinta: "Io non l'ho sentito".

Come saprete, Kenobi inizialmente avrebbe dovuto essere un film, ma poi si è deciso di esplorare ancora più a fondo la storia da raccontare, senza avere così un vincolo di durata attorno alle due ore. Lo show sarà infatti incentrato ovviamente sul personaggio di Obi-Wan Kenobi, interpretato ancora una volta da Ewan McGregor, ma potrebbe vedere anche la presenza di un giovane Luke Skywalker. Sembra infatti che siano in corso i casting proprio per il ruolo del celebre personaggio, confermando di fatto l'ambientazione della serie prima degli eventi di Star Wars: Una Nuova Speranza.