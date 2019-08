Star Wars: il ritorno di Ewan McGregor come Obi-Wan sarà svelato al D23?

Dopo mesi di rumor e speculazioni sulla serie Disney+ dedicata ad Obi-Wan Kenobi il D23 Expo che si terrà la prossima settimana potrebbe rappresentare la giusta occasione per annunciare ufficialmente lo show.

Secondo un nuovo report di Cinelinx, due fonti separate affermano che Ewan McGregor avrebbe firmato un contratto per tornare a vestire i panni dell'iconico maestro Jedi che ha già interpretato nella seconda trilogia di Star Wars.

Il rumor non parla nello specifico di una serie tv, ma considerando che sul lato cinema sono in programma due nuove trilogie - e che gli spin-off sono stati sospesi dopo il flop di Solo: A Star Wars Story - è probabile che il personaggio, se il report dovesse essere confermato, approderà sul nuovo servizio streaming della Casa di Topolino.

Sabato 24 agosto la Disney porterà sul palco del D23 Expo tutti i suoi brand più importanti: dai Marvel Studios alla Pixar passando per i Walt Disney Animation Studios e arrivando infine proprio a Star Wars, del quale molto probabilmente arriveranno nuovi dettagli sulla prima serie targata Disney +, The Mandalorian.

A questo punto per eventuali conferme (o smentite) non ci resta che aspettare la prossima settimana. Nel frattempo vi ricordiamo che oltre a The Mandalorian è già confermato anche l'arrivo di una serie tv incentrata su Cassian Andor, il personaggio introdotto in Rogue One: A Star Wars Story.



Ricordiamo inoltre che The Mandalorian è stata rinnovata per una seconda stagione.