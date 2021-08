Star Wars: Robert Rodriguez passa da Disney a HBO Max con un contratto in esclusiva

HBO e HBO Max hanno firmato un contratto di due anni con il cineasta Robert Rodríguez, fondatore dei Troublemaker Studios e regista dietro a The Mandalorian e la prossima serie tv di Star Wars, The Book of Boba Fett.

Come parte della nuova collaborazione, HBO e HBO Max avranno una corsia preferenziale per tutti i futuri progetti di Rodríguez, che sottoporrà le sue idee allo streamer per esplorare eventuali possibilità di sviluppo. Suo figlio Racer Rodríguez servirà come produttore esecutivo, con i progetti che potrebbero potenzialmente essere completati presso gli impianti di produzione dei Troublemaker Studios, ad Austin, in Texas.

"Le produzioni del magistrale Robert sono una scommessa perfetta per il nostro pubblico di HBO Max. Siamo entusiasti di avviare questa partnership e di iniziare a lavorare su storie tanto nuove quanto provocatorie", ha detto Joey Chavez, vicepresidente esecutivo della programmazione originale di HBO Max. Robert Rodríguez ha dichiarato: "E' molto intrigante per me poter iniziare ad attingere allo sconfinato catalogo di IP di Warnedia per esplorare nuove storie da raccontare. Non vedo l'ora di avviare una collaborazione significativa e prolifica con i talenti creativi di HBO e HBO Max, che hanno ampiamente dimostrato di essere sempre disposti a rischiare, sfidare gli standard e raccontare storie inclusive producendo un'ampia gamma di contenuti di qualità."

Rodríguez è attualmente il produttore esecutivo e il regista della serie Disney+ The Book of Boba Fett, spin-off dell'acclamata serie tv The Mandalorian. È noto per il suo lavoro al cinema come sceneggiatore, regista e produttore di molti film notevoli tra cui Desperado, Dal tramonto all'alba, C'era una volta in Messico e i due capitoli di Sin City, senza dimenticare il progetto Grindhouse, Machete e Alita: Battle Angel.

