Star Wars: Rosario Dawson sarà Ahsoka in live-action, ma la doppiatrice si rammarica

Dopo la scelta di Rosario Dawnson come Ahsoka Tano in live-action per Star Wars: The Mandalorian 2, molti fanno di Star Wars: The Clone Wars hanno cominciato a domandarsi se fosse giusto prendere un'altra attrice per trasporre in carne e ossa il personaggio doppiato in originale dall'interprete Ashley Eckstein.

Discutendo proprio di questo particolare nel podcast Comic Book Nation, la stessa Eckstein ha spiegato come in realtà il lavoro di doppiatore non consista semplicemente nel prestare la propria voce a un personaggio, ma nell'interpretarlo esattamente come tutti gli altri attori. Motivo, questo, che l'ha un po' rammaricata di non essere stato presa in considerazione per la versione live-action, anche se augura il meglio al personaggio e alla Dawson.



Queste le sue precise parole: "Dirò solo una cosa. Ho letto molto sulla questione e voglio essere aperta e diretta a nome di tutti i doppiatori. Quando di parla di recitazione vocale alcune persone dicono 'beh, è solo una doppiatrice'. Non è così. Doppiare è recitare, e Ahsoka è anche stato il mio primo ruolo fuori campo. Sono principalmente un'attrice cinematografica e sono abituata all'azione dal vivo, in film e tv. E posso garantirvi che doppiare è recitare, e molti degli interpreti più brillanti che ho incontrato sono anche dei grandi doppiatori. Penso a Corey Burton, ad esempio. Quindi dico questo solo perché è giusto sottolinearlo. E alla fine siamo tutti attori".



The Siege of Mandalore vede Ahsoka e il Capitano Rex guidare l'Esercito della Repubblica per liberare Mandalore dal controllo di Darth Maul. E la doppiatrice di Ahsoka, Ashley Eckstein, ha spigato l'essenzialità della storia per l'intera saga: "Stiamo aspettando l'Assedio di Mandalore dalla cancellazione della quinta stagione di Clone Wars. Sappiamo sicuramente che Ahsoka sopravvivrà grazie a Star Wars: Rebels, ma non come né perché. E vi assicuro: l'Assedio di Mandalore sarà essenziale per capire molte cose accadute all'interno della Saga degli Skywalker".



Star Wars: The Clone Wars 7x09, "Old Friend, Not Forgotten", approderà su Disney+ il prossimo 17 aprile 2020. Vi lasciamo alle nostre prime impressioni di Star Wars: The Clone Wars 7.