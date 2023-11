Star Wars, Rosario Dawson rompe il silenzio sulla nuova attrice di Ahsoka

Già nel settembre 2023 i fan di Star Wars adoravano la foto della giovane Ahsoka con Hayden Christensen, e oggi, a due mesi di distanza, Rosario Dawson (interprete del personaggio nell'età adulto) ha commentato la performance della controparte Ariana Greenblatt.

"Ora che posso condividere alcuni momenti di questo straordinario viaggio, intanto volevo ringraziare Ashley Eckstein" ha iniziato Dawson nel suo post pubblicato su Instagram – potete trovarlo in calce alla notizia. Eckstein, in particolare, è la doppiatrice di Ahsoka in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels. "Il tuo talento, amore e passione traspaiono in ogni esibizione. Il tuo esordio (e la realizzazione della routine fotografica) fa sorridere la fan che è in me. Grazie per avermi visitato in un'altra galassia".

Ed è qui che arriviamo alla controparte giovanile: "Cara e feroce Ariana Greenblatt, piccola e potente. Non ti distrai quando ti alleni, né quando ti prepari. È stato fantastico assistere alla tua trasformazione. Hai dato il massimo, e in ogni momento: hai suscitato in me emozioni incredibili!" L'attrice viene ricordata anche per Avengers: Infinity War, Awake, Sognando a New York - In the Heights e Barbie.

Infine, Dawson ha concluso: "Entrambe avete ampliato e ispirato i miei ricordi, mi avete aiutato a trasformare il sogno in realtà. Sarò sempre grata di condividere la storia di Ahsoka Tano in tutto il mondo, insieme a voi. Saluto tutti i fan che hanno sostenuto Ahsoka in queesti anni, portando avanti la storia e realizzando i miei (o i nostri?) sogni".

Tutti gli episodi della serie TV sono disponibili su Disney+. Se non l'avete ancora letta, non perdetevi la nostra recensione di Ahsoka, una grandissima aggiunta al comparto seriale di Star Wars.