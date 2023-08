Star Wars, Rosario Dawson sullo sciopero SAG:'Resa dei conti per l'umanità'

Negli ultimi mesi i negoziati i sindacati di sceneggiatori e attori e le case di produzione sono falliti e la mobilitazione è iniziata. Uno sciopero che ha comportato sinora l'interruzione delle produzioni ancora in atto. Tra le star di Hollywood che hanno partecipato alla manifestazione anche Rosario Dawson, star di Ahsoka.

Ad ABC News, Rosario Dawson ha parlato del cambiamento climatico e anche dello sciopero di attori e sceneggiatori:"Penso che quando ascolti le cose che le persone condividono e conosci le loro esperienze che hanno vissuto... Non so in realtà se avrei continuato a fare l'attrice. Ho iniziato molto giovane e gli assegni residual che arrivavano erano minimi ma abbastanza significativi da poter avere cibo fresco invece di ramen. Era una cosa molto vera e ora hai questi show enormi e di successo su queste piattaforme di streaming e giovani interpreti in arrivo e non ci sono soldi per loro" ha dichiarato Dawson.



"Penso che sia un bellissimo tipo di resa dei conti dell'umanità, ed è per questo che sento che si ridimensiona nello stesso modo in cui stiamo parlando del cambiamento climatico. Ci sono un sacco di confluenze che si uniscono di persone che si rendono conto che siamo entrati in hyperdrive per così tanto tempo. [...] È incredibile quello che ho visto nella mia vita. Ma penso che dobbiamo prenderci un attimo ed è quello che sta succedendo con i lavoratori di ogni settore, e dire 'Che aspetto avrà il futuro?'. Se non lo scopriamo ora sarà terribile per i nostri figli".



Rosario Dawson considera davvero strano il progetto Ahsoka, nel quale interpreta la protagonista nella serie dello Star Wars Universe.