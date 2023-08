Star Wars, Rosario Dawson ha spoilerato un'importante scena di Ahsoka ep4?

Nel corso della campagna promozionale attorno ad Ahsoka, Rosario Dawson sta concedendo numerose interviste nel quale la ritroviamo a parlare in maniera più o meno dettagliata della storia raccontata nella nuova serie Star Wars che la vede protagonista. Tuttavia, in un'intervista recente, potrebbe aver spoilerato un momento cruciale dell'episodio 4.

Dopo l'esordio su Diseny+ e il punteggio Rotten Tomatoes di Ahsoka che promuove ampiamente la nuova serie Star Wars, Rosario Dawson potrebbe essersi lasciata sfuggire qualche parola di troppo sugli eventi dei prossimi episodi.

Quando le è stato chiesto quale fosse la sua scena preferita, ha descritto una "foresta con foglie rosse" e una battaglia che coinvolge la Shin Hati di Ivanna Sakhno, Sabine e il suo personaggio:

"C'è una foresta in cui si svolge una battaglia davvero pazzesca; Shin [Ivanna Sakhno] e Sabine [Natasha Liu Bordizzo] stanno combattendo e anch'io sto combattendo. È davvero molto bello. È una specie di foresta bruciata con queste foglie rosse. La parrucca di Ivanna ha iniziato a diventare rosa perché l'intero posto ha iniziato a fermentare! Stavamo girando all'interno e la situazione stava diventando fangosa. Le creature si muovevano e sugli alberi crescevano i funghi. Ha preso letteralmente vita".

Questa "foresta dalle foglie rosse" sembra Seatos, il pianeta dove Morgan Elsbeth ha aperto la mappa stellare nell'Episodio 2 di Ahsoka. A quanto pare, Ahsoka e Sabine si ritroveranno lì in un prossimo episodio, insieme a Shin e ad altri antagonisti di Ahsoka. Inoltre, in base alle immagini anticipate dal trailer, i fan potranno vedere Sabine utilizzare finalmente le sue armi mandaloriane.

Rosario Dawson ha poi specificato che la scena avverrà nel corso del "quarto episodio" e l'ha descritta come "davvero suggestiva e molto bella". "Ci è piaciuta molto; credo che sia nel quarto episodio. È davvero suggestiva e molto bella. Aveva una bellissima scenografia. Per me è straordinario come si possa avere l'impressione di essere in una foresta e non di essere su un set".