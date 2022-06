Star Wars, nuovo rumor: Cameron Monaghan sarà Cal Kestis in una serie live action?

Un nuovo suggestivo rumor riguarda Cameron Monaghan, che ha prestato la voce a Cal Kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order e nel prossimo sequel Star Wars Jedi: Survivor. Ora potrebbe esserci un upgrade piuttosto consistente per la star di Gotham. Una fresca e interessante voce che circola sul web in queste ore riguarda Cal Kestis.

Secondo quanto riporta Kristian Harloff che cita una sua fonte ignota, Cameron Monaghan sarebbe stato contattato per recitare in uno spin-off live action della serie di videogiochi Star Wars Jedi.



"Voci, voci, voci... Devo dire che - non è confermato! L'ho ricevuta da qualcuno di cui mi sono fidato in passato, mi dice che è una cosa... La voce stessa, al momento, racconta che c'è uno show di Cal Kestis in lavorazione per Disney+. La voce è che l'attore [Cameron Monaghan] ha effettivamente firmato per interpretare il personaggio di Jedi: Fallen Order in una serie live action per Disney+. No nei sono date di produzione fissate, ma la mia fonte mi dice che sta accadendo" ha dichiarato Harloff.



Chiaramente si tratta di un'informazione da prendere con le pinze, dato che nessuna conferma ufficiale è trapelata, per il momento, da Lucasfilm e Disney.

Cal Kestis fu introdotto in Fallen Order come uno Jedi Padawan - scoprite i Jedi più forti della saga - che iniziò a nascondersi sul pianeta Bracca. Quando fu costretto ad usare i suoi poteri per salvare la vita di un suo amico, Kestis viene individuato dagli Inquisitori ed è costretto a fuggire. Ricordiamo che Cameron Monaghan recita con la performance capture nel videogioco proprio nel ruolo di Cal Kestis.



Vi terremo aggiornati su eventuali ulteriori sviluppi. Nel frattempo anche Chris Evans vorrebbe un ruolo in Star Wars.