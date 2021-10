Star Wars, rumor clamoroso: Andy Serkis in Cassian Andor, ci sarà il ritorno di Snoke?

A pochi giorni dalle sibilline dichiarazioni di Diego Luna su Cassian Andor, il noto portale Making Star Wars riferisce un rumor che, qualora venisse confermato, avrebbe del clamoroso per i fan di Star Wars.

Secondo il rapporto del noto portale, solitamente molto affidabile e 'vicino' a tutto ciò che riguarda la saga creata da George Lucas, Andy Serkis tornerà nell'universo di Star Wars proprio in Cassian Andor, una delle prossime serie tv della Lucasfilm in uscita sulla piattaforma di streaming on demand Disney+. I fan di Star Wars ricorderanno che Serkis ha interpretato il leader supremo Snoke nella trilogia sequel di Star Wars, col personaggio che è apparso in Star Wars Il Risveglio della Forza di JJ Abrams come il leader del Primo Ordine. In una mossa divenuta celebre e allo stesso tempo molto controversa, Kylo Ren avrebbe successivamente ucciso Snoke nel sequel Star Wars: Gli ultimi Jedi, reclamando onori e onori a capo del Primo Ordine.

Chiaramente Making Star Wars non può confermare se Andy Serkis interpreterà di nuovo Snoke in Andor oppure se darà vita ad un personaggio totalmente inedito, ma la serie tv con Diego Luna si svolge addirittura prima del film spin-off Rogue One, e dunque precede perfino la trilogia originale di Star Wars. Cosa ne pensate? Staremo a vedere, rimanete sintonizzati.

Cassian Andor, lo ricordiamo, dovrebbe debuttare su Disney+ nel corso del 2022.