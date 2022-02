Star Wars, rumor: su Disney+ la serie di High Republic ispirata a Stranger Things?

Dopo la rivelazione della data di uscita di Obi-Wan Kenobi, la prossima serie tv di Star Wars, arriva online una nuova clamorosa indiscrezione sull'esistenza di un progetto basato su High Republic, il periodo storico della galassia lontana lontana noto come 'Alta Repubblica'.

Secondo Cinelinx, infatti, sarebbe in fase di sviluppo per Disney Plus una nuova serie live-action incentrata su un gruppo di eroi preadolescenti e adolescenti: sebbene i dettagli al momento siano estremamente scarsi, il rapporto afferma che diverse fonti anonime concordano nel descrivere la serie come uno "Stranger Things ambientato nella galassia di Star Wars". Inoltre, il progetto sarà curato dalle stesse menti creative che in questi mesi hanno dato il là alla pubblicazione dei romanzi e dei fumetti ambientati nell'era dell'Alta Repubblica.

Per il momento non è stato specificato il punto dello sviluppo in cui si trova il progetto, ma secondo il rapporto molto presto dovrebbero iniziare i casting (a meno che, addirittura, non siano già iniziati). Naturalmente vale la pena notare che al momento della stesura di questo articolo l'indiscrezione non è stata confermata ufficialmente né dalla Lucasfilm né tanto meno dalla Disney, dunque vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute cautele.

Tuttavia, l'Era dell'Alta Repubblica sembra essere centrale nei piani della Lucasfilm - sono stati annunciati molti altri progetti destinati ad espandere quel periodo storico, come il prossimo videogioco Star Wars: Eclipse - dunque l'idea di un progetto live-action non sarebbe così improbabile. Gli eventi dell'Alta Repubblica, lo ricordiamo, si svolgono circa 200 anni prima degli eventi dei film di Star Wars.

Per altre letture, riviviamo insieme tutti i sorprendenti camei in The Book of Boba Fett 6, l'episodio della nuova serie tv di Star Wars andato in onda questa settimana.