Star Wars, il rumor che i fan aspettavano: in Ahsoka ci saranno Darth Vader e Anakin?

A pochi giorni dalla conclusione della serie tv di Obi Wan Kenobi, il mondo di Star Wars viene investito da una grossa indiscrezione che, se confermata, farà la felicità di tutti i fan di Ahsoka e Darth Vader.

Come riportato dal solitamente molto affidabile Making Star Wars, infatti, Darth Vader svolgerà un ruolo chiave in Ahsoka, una delle prossime serie tv di Star Wars in arrivo su Disney Plus nel 2023. Fonti ritenute attendibili dal portale hanno rivelato che Hayden Christensen farà parte dello show, che dovrebbe quindi includere anche Anakin Skywalker senza (o per meglio dire, prima) l'iconica armatura da Signore dei Sith.

Sempre secondo il sito, l'abito di Darth Vader sarà diverso da quello visto in Obi- Wan Kenobi nelle scorse settimane: "Hanno apportato alcune modifiche per incastrarsi meglio nell'intervallo di tempo in cui si svolge la serie". Tra le ipotesi sull'apparizione di Darth Vader e Hayden Christensen, una rivisitazione in chiave live-action del duello tra Ahsoka e Vader di Star Wars Rebels e un ruolo da Fantasma della Forza, con Anakin redendo che tornerà per guidare la sua ex padawan durante questa avventura. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Per altre letture, vi ricordiamo che Hayden Christensen vuole una serie tv di Dart Vader per Disney Plus: l'attore ha interpretato il personaggio nei film della trilogia prequel di Star Wars, La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith.