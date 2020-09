Star Wars: Un rumor rivela l'esistenza di una serie su Mace Windu

Dopo le notizie riguardo una eventuale serie TV di Star Wars con protagonista Thrawn, vi segnaliamo un altro rumor, incentrato sul maestro Jedi conosciuto nel corso della trilogia prequel di Guerre Stellari.

Negli ultimi anni, la Disney ha investito molto nel produrre show ambientati nell'universo ideato da George Lucas, oltre a The Mandalorian, serie arrivata alla seconda stagione, il colosso dell'intrattenimento è attualmente impegnato nei lavori sulle opere incentrate su Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi. Secondo quanto ha rivelato l'insider di Twitter @DanielRPK però la multinazionale starebbe anche lavorando ad un'altra serie, una che racconterà la vita di Mace Windu e in particolare sui suoi anni giovanili, per questo sarebbe alla ricerca di un nuovo attore per la parte. Comunque secondo le parole dell'insider, nel corso delle puntate dello show saranno presenti delle scene con Samuel L. Jackson.

Ovviamente per ora non si tratta di una notizia confermata ufficialmente, nonostante questo sono numerosi i fan che sarebbero interessati a scoprire altri dettagli sulla vita di Mace Windu, personaggio apparso nel corso della trilogia prequel di Star Wars, che in molti credono sia sopravvissuto al suo scontro con Palpatine. Se siete interessati ai primi tre episodi della saga cinematografica, vi segnaliamo questa intervista ad Ewan McGregor di Star Wars.