Star Wars, quale sarà il ruolo di Ezra Bridger dopo Ahsoka?

Ahsoka, oltre a rappresentare senza ombra di dubbio uno dei prodotti Star Wars più riusciti degli ultimi anni, va considerata senza ombra di dubbio uno snodo cruciale per il futuro della saga: futuro che in parte già conosciamo, ma che potrebbe ovviamente prendere un aspetto diverso sulla base di alcuni nuovi elementi.

Prendiamo Ezra Bridger, ad esempio: il nostro jedi la cui spada laser era stata affidata a Sabine Wren è infatti comparso per la prima volta in versione live-action sulle ultime battute della serie con Rosario Dawson, confermandoci non solo di essere ancora vivo, ma anche di aver ricoperto evidentemente un ruolo più o meno importante negli anni immediatamente precedenti alla trilogia sequel.

Sul ruolo di Ezra nel futuro di Star Wars ci stiamo inevitabilmente interrogando tutti: l'uomo che per tanti anni si è nascosto al di fuori della galassia per sfuggire all'Ammiraglio Thrawn è ora giocoforza rientrato in scena, ma ora come ora è davvero difficile stabilire quale sarà il contributo del nostro agli eventi che seguiranno

Certo è che, vista la caratura del personaggio, ci aspettiamo che in qualche modo finisca per ricoprire un ruolo fondamentale nella resistenza contro i rimasugli di Impero capitanati da Thrawn prima e contro il neonato Primo Ordine dopo: in che misura, però, potremo scoprirlo soltanto in futuro. A tal proposito, ecco quanti anni separano Ahsoka da Star Wars: Il Risveglio della Forza.