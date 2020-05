Star Wars, Sabine Wren apparirà in altri film o serie? Per Dave Filoni è molto probabile

Con la trionfale conclusione di Star Wars: The Clone Wars l'attenzione dei fan del franchise si è parecchio concentrata sul fronte serie animate. Proprio sotto quest'aspetto, in molti si chiedono se ci sarà modo di rivedere un altro personaggio che parecchio successo ha riscosso negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Sabine Wren, amatissima dai fan di quella Star Wars Rebels ormai giunta a conclusione da un paio d'anni: le voci di un possibile ingresso dell'Ahsoka Tano di The Clone Wars in una serie live action non ha fatto che aumentare la voglia di vedere anche Sabine e la sua darksaber in un nuovo prodotto del franchise, come conferma lo stesso Dave Filoni.

"Penso che sia molto probabile. Voglio dire che è qualcosa che ho lasciato volontariamente in sospeso alla fine della serie, e parte della ragione di ciò è proprio che nella mia mente ci sono altre storie. Amo il fatto che la gente pensi a queste storie allo stesso modo in cui io ho pensato a tante altre storie. Da ragazzino mi chiedevo cosa sarebbe successo a Luke e tutti i miei eroi ne Il Ritorno dello Jedi. È una parte naturale di tutto ciò, e credo che ci sia sempre il potenziale per nuove storie. Certo, sono cose sulle quali c'è un bel po' da lavorare, quindi non posso dire quando e se prenderanno forma" ha spiegato Filoni.

Ci sono novità nelle gerarchie, intanto: pare infatti che Darth Vader non sia più il personaggio più popolare di Star Wars; per il futuro, invece, qualcuno vorrebbe rivedere Han Solo nei prossimi film di Star Wars.