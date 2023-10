Star Wars, la saga dice addio a Ray Stevenson dopo l'episodio finale di Ahsoka

Ahsoka potrebbe avere una seconda stagione, ma con il finale della prima, ha definitivamente salutato il compianto Ray Stevenson, scomparso a maggio 2023.

Ray Stevenson, morto a causa di un infarto di recente, ha fatto la sua ultima apparizione nella saga di Star Wars con l’episodio 8 di Ahsoka, uscito il 4 ottobre. Molti colleghi di Stevenson hanno voluto ricordare l’attore con affetto e calore. Ivanna Sakhno, interprete di Shin Hati e apprendista di Baylan Skoll, ha dedicato un post su Instagram all’amico per il finale di Ahsoka con un'immagine della mitologia norrena di Skoll e Hati, due lupi giganti che inseguono il sole e la luna e la caption “per il mio amico Ray. Per sempre il tuo lupo. X”

Anche Rosario Dawson, interprete di Ahsoka Tano, ha dichiarato: “"Sono sempre grata per averti conosciuto Ray. Grazie per aver approfondito e arricchito ogni momento. Sarai per sempre fonte di ispirazione". L'attrice di Morgan Elsbeth, Diana Lee Inosanto ha scritto: "A Ray, la nostra 'Poesia in movimento', che ci ricordi sempre di te quando guardiamo le stelle", mentre l'attrice di Sabine Wren, Natasha Liu Bordizzo ha condiviso un'emoji con il cuore.

E voi avete visto l’episodio conclusivo di Ahsoka che anticipa il finale di The Mandalorian? Se sì, cosa ne pensate? Fateci sapere cosa ne pensate.