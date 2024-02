Star Wars, Samuel L Jackson vuole la serie su Mace Windu: 'Non è morto!'

Prima ancora che Samuel L. Jackson legasse il suo nome e il suo volto al Marvel Cinematic Universe era apparso in un altro popolarissimo franchise, ovvero Star Wars. L'attore ha interpretato il Maestro Jedi Mace Windu nella trilogia prequel di George Lucas e da allora spera di poter interpretare nuovamente il personaggio che non crede sia morto.

Come ricorderanno i fan della saga, Mace Windu veniva ucciso dal Cancelliere Palpatine, che lo faceva volare già da una finestra tramite i suoi fulmini di Forza dopo che Anakin Skywalker gli aveva reciso una mano per proteggere proprio il Cancelliere.

Non così in fretta, però. Non abbiamo nemmeno mai visto il suo cadavere. Durante un'intervista con Empire Magazine, Jackson ha dichiarato questo sul destino di Mace: "NON È MORTO!!!". Quando si è parlato di un ritorno di Mace in una eventuale serie su Disney+, è stato chiesto a Jackson cosa avrebbe voluto vedere in un progetto del genere.

"Di tutto, sì", ha risposto entusiasta l'attore. Star Wars ha una tradizione nel ritorno di personaggi creduti morti da tempo. Il villain de La minaccia fantasma, Darth Maul, era stato dato per morto nel primo film prequel, per esempio, ma il suo destino è stato ribaltato nel film del 2018 Solo: A Star Wars Story (dopo che anche nella serie animata The Clone Wars era stata spiegata la sua sopravvivenza). Quindi sì, è possibile che anche Mace sia ancora vivo.

Jackson ha parlato con Empire in occasione del 25° anniversario del lancio da parte di Lucas della trilogia prequel di Star Wars, che ha polarizzato il pubblico e la critica cinematografica durante la sua realizzazione. Anche Ewan McGregor ha parlato in questi giorni delle critiche a La minaccia fantasma.

"È stata un'esperienza straordinaria. E molto commovente", ha detto invece Hayden Christensen a Empire, riflettendo su alcune delle critiche che la trilogia ha subito durante il suo periodo. "Il viaggio che ho fatto con 'Star Wars' negli ultimi 20 e più anni... è stato un viaggio straordinario, e il punto in cui siamo ora è davvero significativo per me".

"Penso che quei film abbiano retto bene nel tempo", ha aggiunto. "È una sorta di rivendicazione per il lavoro che abbiamo fatto. Tutti coloro che hanno lavorato a quei film pensavano di far parte di qualcosa di speciale. Volevamo tutti fare il nostro lavoro al meglio e ci tenevamo molto. E quindi vedere la risposta dei fan ora è molto bello".