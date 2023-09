Star Wars ha la sua Santissima Trinità? La spiegazione dopo Ahsoka

Dopo l'uscita delle due trilogie di Star Wars create e dirette da George Lucas, è toccato a Star Wars: The Clone Wars di Dave Filoni espandere e ampliare il canone della saga, con quest'ultima serie animata che ha introdotto diversi elementi poi ripresi recentemente dalle serie Disney+, come ad esempio il concetto di Trinità rivisto in Ahsoka.

L'universo di Star Wars nasce da varie influenze, come i film di Akira Kurosawa - in particolare I Sette Samurai e La fortezza nascosta - e Flash Gordon. La filosofia e la religione hanno poi contribuito a plasmare la direzione della Forza, così come i Cavalieri Jedi. Si tratta di una tradizione che Dave Filoni ha poi portato avanti durante appunto Star Wars: The Clone Wars e il suo sequel Star Wars Rebels, soprattutto quando ha affrontato i misteri della Forza.

Concetti come le Sorelle della Notte, che esercitano la magia, l'enorme creatura nota come Bendu e il Mondo tra i Mondi hanno approfondito gli aspetti della Forza che i film erano riusciti solo a sfiorare brevemente, aprendo strade completamente nuove alla narrazione dell'universo di Star Wars.

Ma c'è un arco narrativo di Clone Wars che ha completamente stravolto la natura della Forza. Negli episodi della terza stagione "Overlords", "Altar of Mortis" e "Ghosts of Mortis" Anakin Skywalker (Matt Lanter), Obi-Wan Kenobi (James Arnold Taylor) e Ahsoka Tano (Ashley Eckstein) vengono attirati nel regno di Mortis da una misteriosa presenza. Lì incontrano un trio di esseri che rappresentano diversi aspetti della Forza: Il Padre (Lloyd Sherr), il Figlio (Sam Witwer) e la Figlia (Adrienne Wilkinson). Il Trio desiderava verificare se Anakin fosse degno del suo status di prescelto e, nel corso del processo, Obi-Wan e Ahsoka hanno affrontato le loro prove.

Come già detto, il Trio Mortis è la personificazione letterale dei vari aspetti della Forza. Il Figlio rappresenta il Lato Oscuro, la Figlia il Lato Chiaro e il Padre l'equilibrio tra i due. In quanto tali, trascendono qualsiasi etichetta che i semplici mortali possono attribuire loro. Quando Anakin presume che il Padre sia un Signore dei Sith, il Padre lo corregge: "Hai una visione molto ristretta dell'universo. Io non sono né Sith né Jedi. Sono molto di più. E anche tu lo sei". Riesce persino a spegnere letteralmente la spada laser di Anakin, prendendo la lama e spingendola di nuovo nell'elsa, il che è il primo di molti segnali che dimostrano come sia più di un semplice uomo.

Il Trio è anche al di là delle consuete nozioni di bene e male, poiché il loro obiettivo è mantenere l'universo in equilibrio. A tal fine, il Padre desidera che Anakin prenda il suo posto come colui che mantiene l'equilibrio. Ma il Figlio è più interessato a ottenere finalmente un vantaggio sulla Figlia, usando ogni trucco possibile. Corrompe Anakin, prima apparendo al giovane Cavaliere Jedi come una versione di sua madre Shmi e poi sommergendo la mente di Anakin con visioni della sua eventuale trasformazione in Darth Vader. Trasforma Ahsoka in una versione più oscura di se stessa, poi la mette contro Anakin e Obi-Wan prima di ucciderla.

Alla fine, il Figlio uccide la Figlia, il che porta il Padre a uccidersi, privando il Figlio dei suoi poteri e permettendo ad Anakin di colpirlo. In un certo senso, Anakin è riuscito a riportare l'equilibrio nella Forza molto prima di gettare l'Imperatore Palpatine nel condotto del reattore.

In Ahsoka, le immagini dei poster e dei titoli di coda dello show rendono omaggio al Mondo tra i Mondi, con Ahsoka che torna al nesso spazio-temporale per "un'ultima lezione" dal suo ex maestro Anakin. Sam Witwer ha anche confermato durante un evento livestream di avere un ruolo in Ahsoka; i fan di Clone Wars ricorderanno che ha doppiato il Figlio durante l'arco Mortis.

Ahsoka potrebbe anche alludere all'oscuro Dio della Forza Abeloth, precedentemente conosciuto come "La Madre" nell'Universo Espanso di Star Wars. Dopotutto, il Grand'Ammiraglio Thrawn era un gioiello della corona nell'Universo Espanso prima di diventare un antagonista principale in Star Wars Rebels e Ahsoka. Abeloth potrebbe ricevere un trattamento simile se gli Dei Mortis dovessero tornare.