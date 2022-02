Star Wars, Sebastian Stan sarà il prossimo Luke Skywalker? Parla l'attore

Da tempo ormai i fan del franchise di Star Wars vogliono vedere Sebastian Stan nei panni di Luke Skywalker vista la grade somiglianza che c'è tra Mark Hamill da giovane e la star del MCU. E proprio l'interprete di Bucky nelle ultime ore ha detto la sua sulla questione.

Sebastian Stan si è sempre reso disponibile per questo passaggio di testimone, visto anche il forte legame che c'è con lo storico interprete della trilogia originale. E intervenuto in una recente intervista per Pam & Tommy ha scherzato sul fatto che Mark Hamill sia in realtà suo padre.

"Senti, è davvero bello che tutti mi vedano nei panni di questo personaggio. Mai dire mai. Mark Hamill è pur sempre mio padre, e lui lo sa, e lo chiamo ogni Natale per dirgli: 'Voglio solo che tu sappia che ci sono'. Ci divertiamo un sacco a parlare di queste cose".

Senza un annuncio ufficiale da parte della Disney,difficilmente potremo vedere Sebastian Stan nei panni di Luke Skywalker, per la gioia soprattutto dei puristi di Star Wars che non accettano di buon gradol'idea di vedere un attore diverso da Hamill nel ruolo.

Il cameo di Luke Skywalker in The Mandalorian è stato totalmente realizzato con l'ausilio degli effetti speciali e questo sembra escludere del tutto la scelta di un nuovo attore per questo personaggio tanto iconico. Staremo a vedere in un prossimo futuro come andranno le cose.