Star Wars seguirà il Marvel Cinematic Universe: ecco tutte le serie collegate

La seconda stagione di The Mandalorian ha conquistato i fan di Star Wars, proponendo personaggi storici appartenenti alle serie animate e alla trilogia originale. Le nuove puntate hanno gettato quindi le basi per una galassia che si andrà ad espandere sul modello del celebre Marvel Cinematic Universe.

"Ho imparato un sacco dalla mia esperienza alla Marvel, dove tutto è molto organico, su come avrebbe dovuto evolversi [The Mandalorian], su come prestare attenzione ad archi narrativi più ampi e a personaggi che potrebbero riunirsi, ma anche a storie più piccole incentrate su personaggi individuali che potrebbero trovare la loro strada. Il punto fondamentale è mantenere alta la qualità e mai perdere di vista ciò che è importante", aveva annunciato lo stesso Jon Favreau a Variety.

The Mandalorian sarà quindi il punto di partenza per il nuovo corso di Star Wars. Dopo la trilogia sequel e qualche sperimento spin-off, Lucasfilm ha annunciato tantissime serie, da The Acolyte all'anime Visions. Per il momento però solo alcune di esse sono ambientate nella stessa timeline e in particolare si tratta di:

The Mandalorian stagione 3

Ahsoka

Rangers of the New Republic

The Book of Boba

Il progetto su Boba Fett si ricollegherà alla scena post credit di The Mandalorian 2, mentre la serie con Pedro Pascal ci riporterà a fare i conti con la rinascita dell'Impero, un periodo che verrà di certo approfondito anche in Rangers, con protagonisti gli eroi della Nuova Repubblica. Ahsoka si concentrerà invece sulla ricerca di Thrawn, legandosi quindi anche a Rebels. Tutti progetti interessanti, che ci permetteranno di esplorare ulteriormente la Saga degli Skywalker e la nascita del Primo Ordine.