Star Wars: nella serie su Ahsoka ci sarà anche Darth Maul? Spunta una foto, ma...

Qualche giorno fa è cominciata a circolare una foto su Reddit che ritrae i personaggi di Ahsoka e Darth Maul nei loro costumi e i fan hanno immediatamente cominciato a pensare che il celebre Sith sarebbe quindi apparso nella serie dedicata al personaggio interpretato da Rosario Dawson. In realtà, tutto è stato smentito con una semplice spiegazione.

Nonostante sia comprensibile come l'accuratezza del trucco e dei costumi di scena abbiano potuto ingannare i fan, in realtà - come spiegato da un insider di BespinBulletin si tratta di una foto scattata sul set di un film fan made! L'insider ha anche specificato che non potrebbe mai trattarsi di un'immagine tratta dal set di Ahsoka, in quanto le riprese della serie Star Wars con Rosario Dawson non sono ancora iniziate e non inizieranno prima di due settimane almeno. Quindi due notizie in una: la smentita della presenza di Maul - almeno per il momento - e la data di inizio riprese di Ahsoka.

Dawson, che riprende il suo ruolo da The Mandalorian e The Book of Boba Fett, sarà la protagonista con al suo fianco Hayden Christensen di ritorno come Darth Vader, Natasha Liu Bordizzo (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny) come Sabine Wren, e Mary Elizabeth Winstead (Harley Quinn: Birds of Prey) e Ray Stevenson (Thor: Ragnarok) in ruoli tenuti ancora top secret.

Rosario Dawson era il nome prescelto per il ruolo sin dalle prime battute, caldeggiato anche dai fan, che volevano la star di Sin City come protagonista di questa nuova avventura dello Star Wars Universe.

Stando a quanto riportato da varie fonti, le riprese della serie spin-off sarebbero dovute partire a marzo, ma sarebbero state posticipate di poche settimane in seguito all'estensione delle riprese della stagione 3 di The Mandalorian: pertanto, il primo ciak della serie dedicata ad Ahsoka Tano sarà battuto quindi tra due settimane, come confermato oggi.